Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Çağla Şıkel, muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikel’in dolandırıldığını iddia ettiği muhasebecinin önceki aylarda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da dolandırıldığını iddia ettiği aynı muhasebeci olması dikkat çekti.

İddianamede, Çağla Şıkel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.