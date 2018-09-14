Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk iki sezonuyla fenomen olan Payitaht Abdülhamid; kadrosuna güçlü oyuncuları ekledi. Dizinin çekimleri İzmit Sekapark Film Stüdyoları ile birlikte İstanbul’un değişik yerlerinde yapılıyor. Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Berke Üzrek ve Suavi Eren gibi isimlerle adeta yıldızlar karmasına dönen dizi yakında seyircisiyle buluşacak.



HALİL HALİD (GÜRKAN UYGUN)

Bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Bileğini büken, sözünü çiğneyen yoktur. Zeynep hariç...



ZEYNEP (SEDEF AVCI)

Ünlü oyuncu iyilik timsali bir hemşire olarak izleyiciyle buluşacak. Bir şekilde Bidar Sultan’la (Özlem Conker) yolları kesişen Zeynep, Sarayda görev yapmaya başlayacak, adeta ailenin bir parçası olacak. Halil Halid’le birbirlerine tutulacaklar ve Zeynep’in sırlarının açığa çıkışıyla, iki aşık çıkmaza girecek.



VAMBERY AMCA (GÜVEN KIRAÇ)

1832 yılında, Budapeşte’de doğan Yahudi asıllı Macar Arminius Vambery’nin altmışlı yaşlarındaki halini canlandıracak olan Kıraç, kurnaz, zeki, politik davranmasını iye bilen bir adam olarak karşımıza çıkacak.



FUAT (HAKAN YUFKACIGİL)

Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu, Abdülhamid’e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat’ı canlandıracak.



ŞİVENAZ (BAŞAK DAŞMAN)

30’lu yaşlarında, sakin görünmesine rağmen son derece hırslı bir kadını canlandıran Yahudi Şivenaz’ın amacı; inancı gereği vaat edilmiş kutsal toprakları Osmanlı’dan geri almaktır.



ROTHSCHILD (SUAVİ EREN)

Edmund Rothschild, karakterine bürünen ünlü oyuncu kutuplaşmalar oluşturup savaşlardan beslenecek. Kendisine engel gördüğü Abdülhamid’i ve Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak en büyük hedefidir.