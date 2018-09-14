Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının biten evliliği hakkında "Gemiyi önce fareler terk edermiş" şeklindeki yoruma, "Fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan ne yapacağını bilemedi" karşılığını verdi.

"BATAN GEMİYİ ÖNCE FARELER TERK EDER"



Deniz Akkaya'nın "Güçlü kadının dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur" paylaşımına gelen bir yorum, Demet Akalın'ı sinirlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Denizcim bunu Okan Kurt, Demet'in borçları için yapsa ne olurdu? Erkek verirken iyi de kadın verirken mi kötü? Kocasıyla her zorluğa göğüs germeliydi. Ben belki Okan istemiştir sandım ama 'hayır' dedi adamcağız. Ne derler gemi batarken gemiyi önce fareler terk edermiş" ifadelerini kullandı.

"SENİN GİBİ BEYİNSİZLER..."



Bu yorumu gören Akalın, sinirlerine hakim olamayarak, "O fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan ne yapacağını bilemedi. Varsın bir fare olalım, bildiğim tek şey bir daha kızıma bunu yaşatmayacağım. Asla! Senin gibi beyinsizleri de Allah'a havale ediyorum" mesajını yazdı.