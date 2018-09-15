Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Burak Özçivit'ten sonra sürpriz bir isim daha katıldı. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda kadroya dahil olan ünlü isim Hande Soral, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Soral, Ertuğrul'un aşık olacağı Zeydan karakterini canlandıracağı öğrenildi.

HANDE SORAL KİMDİR?

2 Şubat 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Hande Soral, 1,60 boyunda ve İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanıştı.

2008-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizi ile seyircinin hafızasına kazındı.

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.