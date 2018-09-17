2016 yılında Survivor'da mücadele eden Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam evlendi. Avatar Atakan, 2016 yılında Survivor'da birlikte mücadele ettiği Yunus Günçe'nin Işık Selin Kuyumcu ile evlendiğini sosyal medya hesabından düğünden paylaştığı bir video ile duyurdu. Son olarak Survivor'ın güzel yarışmacısı Merve Aydın, Mehmet Akif'le dünyaevine girmişti.
Yunus Günçe evlendi
17.09.2018 - 09:03 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunus Günçe, tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam dünyaevine girdi.
Etiketler : Yunus Günçe,tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu,
580744 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/580744.aspx
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