Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında Survivor'da mücadele eden Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam evlendi. Avatar Atakan, 2016 yılında Survivor'da birlikte mücadele ettiği Yunus Günçe'nin Işık Selin Kuyumcu ile evlendiğini sosyal medya hesabından düğünden paylaştığı bir video ile duyurdu. Son olarak Survivor'ın güzel yarışmacısı Merve Aydın, Mehmet Akif'le dünyaevine girmişti.