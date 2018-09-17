Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın albümünde seslendirdiği "Dipsiz Kuyum" şarkısıyla müzik listelerine hızlı giriş yapan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın albümünün çıktığını ve ikinci şarkısı olan "Sevmek Yok"un da müjdesini verdi.

YENİ ŞARKISININ MÜJDESİNİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde sahtesinin müzik listelerine düştüğü "Dipsiz Kuyum" şarkısının orjinalinin albümle çıkacağını söyleyen Aleyna Tilki, hayranlarını uyarmıştı. Sahte haliyle bile 3'üncü sıraya yükselen şarkının beklenen albümü, çıktı. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'ın albümünün çıktığını ve seslendirdiği ikinci şarkısı için de sevenlerine duyuru yaptı.