Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur Canlı İzle. Fenomen dizi Çukur’un yeni sezonu bu akşam itibarıyla başladı. Heyecan dolu sezon finalinin ardından hayranları bir an önce yazın bitmesini istedi. Yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Çukur’un sezon finalinde olanlar herkesi şoke etmişti. Reyting rekorları kıran Çukur’da bu sezonda neler yaşanacağı tüm sevenlerinin odak noktası oldu. Çukur’un sezon finali katliam dolu bir final olmuştu. Yeni sezonda kimler hayatta kaldı? Çukur’a kimler dahil oldu? Bu sorularınıza cevap bulmak ve Çukur 2.sezon 1.bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli olacaktır. İşte Çukur yeni bölüm canlı izle, Çukur Show TV, Puhu, YouTube canlı sansürsüz izle

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR'UN KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR'UN OYUNCULARI

Kanal: Show TV

Yapım:Ay Yapım

Yapımcı:Kerem Çatay,Pelin Diştaş

Senaryo:Gökhan Horzum

Yönetmen:Sinan Öztürk

Müzik:Toygar Işıklı



Oyuncular



Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal. Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Çukur'un sezon finalinde Vartolu hamile olduğunu öğrendiği Sadiş'le birlikte Tokat Erbaa'ya giderek herkesten uzak bir hayat yaşarken şok bir saldırıya uğradı. Her şeyi aşkı için geride bırakan Vartolu, Saadet ile Tokat'a gitti. Saadet ve Vartolu mutlu bir hayat sürüyorlar.Vartolu, Medet ile dere kenarında keyiflerine bakıyorlar. Medet'e bir oğlunun olacağını söylediği sırada Vartolu, Saadet'in çığlıklarını duyuyor. Silahlı adamlarla Saadet'i karşı karşıya buluyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar. Medet, abisi Vartolu için kendini feda ediyor ve vuruluyor. Saadet silahlı adamlar tarafında kaçırılıyor. Medet ise çatışmada öldürüldü.

İDRİS, PAŞA VE EMMİ ÖLDÜ MÜ?



İdris, Paşa ve Emmi ile konuşurken saldırıya uğruyor. Üstlerine bir sürü mermi sıkan İdris, Paşa ve Emmi köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkışmışken bile evi düşünen İdris, korkuya kapılıyor. İdris'in korkuları doğru çıkıyor. Celasun ve Akşın'ın düğününde tüm ailesi saldıraya uğruyor. Kardeşleri ile ölüme gitmeye hazır olan İdris,

VARTOLU'YU YAMAÇ BULDU VE...



Saadet kaçırıldıktan ve Medet öldükten sonra İstanbul'a dönen Vartolu'yu Yamaç buluyor. Kendisine borçlu olduğunu söyleyen Yamaç, Vartolu'dan yardım istiyor.Çukur'a almak için yardım isteyen Yamaç'a Vartolu'nun cevabı olumlu oluyor.

İNTİHAR EDEN SELİM ÖLDÜ MÜ?



Selim, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Bu sırada Celasun ve Akşın'ın nikahı için hazırlıklar yapılıyor. Selim, derin düşüncelere dalıyor. Yalnız başına kalan Selim, bileklerini kesiyor ve intihar ediyor.

EMRAH ZEHİRLENDİ NAZIM VURULDU



Emrah, Nazım'ın evine gidiyor. Nazım, portakal suyu hazırlarken içeceğin içine zehir katıyor. Emrah, Nazım'a güvenmediği için kendisine uzatılan içecek yerine diğerini tercih ediyor. Gizli bir şekilde eve silah saklayan Emrah, uygun zaman kollayıp susturucu takıyor. Nazım'ı vuruyor. Evden ayrılacağı sırada Emrah, yutkunmakta zorluk çekiyor. Emrah, zehirlenerek ölüyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE KİMLER ÖLDÜ? HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?



Çukur'un sezon finalinde ilk ölenler Emrah ve Nazım oldu. Baykal'ın oğlu Nazım'ı canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar, Baykal'ın bir diğer oğlu olan Emrah tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu sırada Nazım'ın zehirli portakal suyunu içen Emrah'ta zehirlenerek hayatını kaybetti ve böylece Alperen Duymaz'da diziye veda etmiş oldu.

İnzivaya çekilen Vartolu ve Sadiş'e yapılan saldırı sırasında onları korumaya çalışan Medet'te vurularak öldü ve Mustafa Kırantepe de diziye veda etti.

Akşın ve Celasun'un düğünü sırasında yapılan saldırı sonucunda Perihan Savaş (Sultan Koçovalı), Nebil Sayın (Muhittin), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), İlayda Alişan (Akşın), Kubilay Aka (Celasun), Ece Yaşar (Karaca), ve Doğancan Sarıkaya (Acar) ölerek diziye veda etti.