Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, yeni sezona damga vuracak bir bölümle ekranlara geliyor. Yasak Elma 15. bölüm fragmanı (Yasak Elma yeni bölüm fragmanı) ve Yasak Elma son bölüm (Yasak Elma 14. bölüm) izlemek isteyenler haberimizde buluşuyor. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Talat Bulut'un paylaştığı dizi Yasak Elma, 14. bölüm ile 17 Eylül akşamı ekranlara geldi. Yasak Elma dizisinde yaşanan gerilim her bölüm biraz daha tırmanıyor. Amerika'dan dönen Zeynep, Alihan ile arasında yaşananlara hala anlam veremezken çalıştığı iş yerini satın almasıyla birlikte büyük şok yaşayacak! Yasak Elma 14. bölümde neler oldu? Yasak Elma 14. bölüm izleme linki sizlerle. Peki Yasak Elma 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...

YASAK ELMA 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zeynep Alihan’ın çalıştığı yeri satın almasının şaşkınlığını yaşarken, onunla tekrar bir arada olmamak için kendi kendine söz verir. Bundan sonra asla Alihan’ın yakınında olmayacaktır. Verdiği bu karar Bursa’dan yakın arkadaşı olan Emir’in gelmesiyle bozulur.

Yıldız ise Halit’in ona yaptığı sürprize çok sevinir. Halit’le ilişkilerinin artık kolay kolay bozulmayacağına emindir. Ender’in ise pes etmeye niyeti yoktur. Planlarını başka bir yoldan yürütmeye karar verir.

Yıldız, Şengül’ün ihanetiyle sarsılır. Halit’e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender’le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır.

Zeynep ise Yıldız’ın aldığı karardan habersiz Amerika’ya varır. Alihan Zeynep’e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep’i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.