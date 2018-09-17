Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca Koca Yalanlar 7. bölüm fragmanı izle, Koca Koca Yalanlar yeni fragman izle gibi konuları araştıran dizi takipçileri haberimizde ayrıntıları bulabilirler. Kanal D'nin dev kadrosuyla iddialı yapımı Koca Koca Yalanlar, 6. bölümü ile 17 Eylül akşamı ekranlara geldi. İlk bölümüyle çok eleştirilen ancak kendisine belirli bir izleyici kitlesi edinen dizi bol kahkahalı bir şekilde devam ediyor! Koca Koca Yalanlar gelecek hafta nasıl bir bölümle ekranlara gelecek merak ediliyor. İşte Koca Koca Yalanlar dizisine dair bilgiler...

KOCA KOCA YALANLAR 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Koca Koca Yalanlar 7. bölüm fragmanı, 6. bölümün sonunda yayınlanacaktır.

KOCA KOCA YALANLAR 7. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOCA KOCA YALANLAR 6. BÖLÜM ÖZETİ

Sude, planının başarıya ulaşmasının keyfini yaşıyor; Ahmet ile Müjgan çocukları için bir araya geliyor!

Müjgan, Canan ve Nilgün, Sude'nin kurduğu tuzakla nezarete alınırlar. Buna neden olan kişinin Sude olduğunu öğrendiklerinde ise küplere binerler. Sude, diğer taraftan Osman ve Şahin’in şirketinde çalışmak için Şahin’e şantaj yapmayı sürdürmektedir. Umut, her yıl olduğu gibi ilk gününde okula, annesi ve babasıyla birlikte gitmek ister. Ahmet ve Müjgan çocuklarının bu isteğini bir kere daha yerine getirirler.

KOCA KOCA YALANLAR 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet'in evliliği, Ahmet'in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan'ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.