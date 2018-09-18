Nebahat Çehre, ikinci sezonu dün akşam başlayan, ilk bölümünde 'Cumali Koçavalı' ve 'Karakuzular' fırtınasının estiği' Çukur' dizisinde rol alacağı haberlerini yalanladı. 'İdris Koçovalı'nın unutamadığı aşkı 'Meliha' karakterini canlandıracağı konuşulan 74 yaşındaki oyuncu, fenomen yapımda olmayacağını duyurdu.  