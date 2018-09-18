Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV'nin ekranlarda fırtına estiren dizisi Ufak Tefek Cinayetler 18 Eylül bölümü (33. bölüm) ile ikinci sezonda ekranlara merhaba dedi. Bade İşçil, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Yıldıray Şahiner, Aslıhan Gürbüz gibi dev isimleri kadrosunda barındıran dizide bu sezon izleyiciyi neler bekliyor? Ufak Tefek Cinayetler 33. bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ilk bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm fragmanı, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı izle gibi dizinin bu hafta ve gelecek hafta yayınlanacak bölümü ile ilgili merak edilenler haberimizde. Merve, Pelin, Oya ve Arzu dörtlüsünü yeni sezonda neler bekliyor?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler'in 33. bölümünden sonra 34. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık’ın ağır topları sorgu odasında!

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UFAK TEFEK CİNAYETLERİN YENİ OYUNCULARI

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna eklenen usta oyuncu Osman Sonant'ın rolüne dair detaylar ortaya çıktı.

Birbirinden çok sevilen karakterleri, etkileyici senaryosu, iddialı prodüksiyonu ile farka neden olan Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon çekimlerine başladı. Ushan Çakır'ın diziye dahil olmasının ardından Fi dizisinden tanıdığımız usta oyuncu Osman Sonant'ın da kadroya girdiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fi dizisinde büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle oldukça popüler olan Sonant'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil olması hem Fi hayranlarını hem de Ufak Tefek Cinayetler dizisinin hayranlarında büyük bir şok etkisine neden oldu.