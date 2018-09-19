Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Ersoy, İstanbul’daki çalışma ofisinde, yapımcılar Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ile Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’la bir araya geldi. Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. Bakan Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi.

Sinema ile televizyon yapımcıları ise Bakan Ersoy’a desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.