ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm ile yeni sezona merhaba dedi. Tahir ile Nefes arasında neler olacağını merak eden izleyiciler 1. sezon finalinden bu yana merakla yeni sezonda neler olacağını bekliyordu. Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes Vedat'la karşı karşıya kaldı. Gözünü karartan Nefes Tahir'siz yaşamaktansa ölümü mü tercih etti? Sezon finalinde büyük heyecanla sona eren dizide neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz, yeni sezona 19 Eylül akşamı 22. bölüm ile merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı bölümün sona ermesiyle birlikte yayınlanacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm ile izleyicilerle buluştu.

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek?

Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar'ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes'in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit'tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar.

Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakâr bir ailenin oğludur. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek, korkusuz bir Karadeniz delikanlısıdır. Tek derdi onu köyün en uslu kızıyla evlendirmek isteyen annesi Saniye'dir. Ancak Sayar Beton'la anlaşma imzalamak için geldikleri İstanbul'da, Tahir'in hayatı sonsuza kadar değişecektir...