Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4N1K İlk Aşk yeni bölüm izle, 4N1K İlk Aşk 11. bölüm full izle, 4N1K son bölüm izle gibi dizinin 21 Eylül'de yayınlanan bölümüne dair merak edilenler haberimizde. FOX TV'nin yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan ve özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizisi 4N1K İlk Aşk, 11. bölümü ile izleyicilerle buluştu. 4N1K İlk Aşk 12. bölüm fragmanı, 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4N1K İlk Aşk 12. bölüm fragmanı izlemek isteyenler detayları haberimizde bulabilirler. 11. bölümde Yaprak Barış aşkı okul gündemine bomba gibi düşüyor! Dizinin son bölümünde neler oldu? Merak edilenler sizlerle.

4N1K İLK AŞK 12. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) FRAGMANI İZLE

4N1K İlk Aşk 12. bölüm fragmanı, 11. bölümün sonunda yayınlanacaktır.

4N1K İLK AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

4N1K İLK AŞK 11. BÖLÜM FULL İZLE

4N1K İLK AŞK 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.

Okul gündemine Yaprak-Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Barış ve Yaprak’ı takip eden çete Ali ile ilgili gerçeği öğrenir. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için çağırır.