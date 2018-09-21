Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı, Star TV'nin rekortmen dizisi İstanbullu Gelin, yeni sezona merhaba dedi. Diziseverler, internette İstanbullu Gelin 54. bölüm izle, İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı, İstanbullu Gelin yeni sezon izle, İstanbullu Gelin canlı izle gibi konuları aratıyor ve detayları merak ediyor. 21 Eylül akşamı yayınlanan 54. bölüm ile heyecana kaldığı yerden devam eden dizide neler oldu? Kadroya eklenen yeni isimlerle ve gerçek hayattan alınan hikayesiyle büyük fark oluşturacak gibi görünen dizi, iddialı bir bölümle ekranlara döndü. Süreyya ve Faruk arasında bu sezon neler yaşanacak?

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İstanbullu Gelin, yeni sezon ilk bölümü ile 21 Eylül akşamı sevenleriyle buluştu. Haziran ayından bu yana ekranlara ara veren dizinin yeni sezon ilk bölümünde olanlardan sonra haftaya neler olacak izleyiciler merak ediyor. İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı, 54. bölüm fragmanından sonra yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM (YENİ SEZON İLK BÖLÜM) İZLE

İstanbullu Gelin, yeni sezon ilk bölümünü izlemek isteyen diziseverler haberimizden son yayınlanan bölüme ulaşabilirler.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON İLK BÖLÜM İZLE

İSTANBULLU GELİN KONUSU

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.

Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor.” dedi.

Boranlar’ı zor günler bekliyor!

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.