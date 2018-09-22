Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Her geçen gün yeni bir akımın ortaya çıktığı sosyal medyanın yeni trendi Falling Stars akımı oldu. Dünyaca ünlü Rus DJ Smash‘ın özel jetinden inerken kendini yere atmasıyla başlayan sosyal medya çılgınlığı büyük tepki topluyor. Türkçe karşılığı “Düşen Yıldızlar” olan Falling Star’da sosyal medya kullanıcıları lüks jetler, yatlar, spor arabaları, özel tenis kortları, egzotik destinasyonlar ve benzerleri gözalıcı ortamlarda yere düşmüş gibi çekilen fotoğraflarını Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçlarında #fallingstars etiketiyle paylaşıyor. Rus zenginlerinin yaptığı paylaşımlarla moda hâline gelen uygulama, Lena Perminova ve Natasha Poly gibi Hollywood yıldızlarının da eşlik etmesiyle iyice yayıldı. Falling Stars akımına Türkiye’den ilk katılan isim ise Seda Sayan oldu. Seda Sayan’ın pozunun ardından O Ses Türkiye birincisi Sefa Doğanay ve oyuncu Buse Narcı akıma katılarak fotoğraflarını yayınladı. Son olarak ise ünlü Youtuber Danla Bilic “Gerçek bir star varsa o benim” notuyla akıma dâhil oldu. Başörtüsünün bu tür paylaşımlara alet edilmesi ise özellikle tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları gösterişi ön plana çıkaran fotoğrafların Türk toplumun kültürünü yansıtmadığını belirterek rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.