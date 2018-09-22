Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezona başlamasıyla gün değiştirdi. Salı günleri ekranlara gelen dizi, 22 Eylül itibarıyla artık Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Erkenci Kuş 22 Eylül izle, Erkenci Kuş 12. bölüm izle, Erkenci Kuş canlı izle, Erkenci Kuş yeni bölüm izle gibi bu akşam yayınlanacak olan bölüme dair detaylar haberimizde. Erkenci Kuş, ekranlarda estirdiği fırtınayı sosyal medyada da estiriyor! Erkenci Kuş 12. bölüm fragmanı 4,5 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Büyük başarı yakalayan dizide başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın uyumu dikkat çekiyor. Uyumu yakalayan ikili bu bölümde nasıl sahnelerle ekranlara gelecek merakla bekleniyor. Erkenci Kuş 12. bölüm full izlemek isteyenlerin yanı sıra Erkenci Kuş 13. bölüm önizleme fragmanı, Erkenci Kuş 13. bölüm fragmanı gibi gelecek hafta neler olacağına dair detaylar da haberimizde...

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Erkenci Kuş dizisi, saat 20.00'da Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Albatros'un Can olduğunu öğrenen Sanem neler yapacak?

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.

Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.

Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?

Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM ÖNİZLEME (ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI)

Erkenci Kuş 13. bölüm önizlemesi (fragman), 12. bölümün sonunda yayınlanacaktır. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CAN YAMAN KİMDİR? YAŞI, BOYU, EĞİTİMİ VE ESKİ HALİ... ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor. Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe. Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?