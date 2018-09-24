Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 35. Bölüm tek part ve sansürsüz izle. Fenomen dizi Çukur yeni sezonun ikinci bölümü ile yine bomba gibi geliyor. Çukur reyting rekorlarına doymak bilmiyor. Yeni sezonun ilk bölümünde izleyiciyi şoke eden Çukur bu bölüm ile de şaşırtmaya devam etti. Çukur 35.bölümünde Cumali hapisten kaçıp Çukur'a gelmesi dengeleri alt üst ediyor. Cumali ile Yamaç'ın yüzleşleşmesi ve Karakuzular'a karşıda kolları sıvayacak. Çukur 35. bölüm tek part ve sansürsüz izlemek istiyorsanız tek tıkla mümkün. Çukur 35. bölüm ile yine nefes kesti. Fragmanı izleyenler bir an önce pazartesi olsun diye gün saydı. Çukur'da heyecan dorukta. İşte Çukur yeni bölüm ve son bölüm izle, Çukur 36. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 35.BÖLÜM TEK PART SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR 35.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzular’a karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzular’la yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak.

Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzular’ın gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.

ÇUKUR REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sıraya yerleşen dizi Çukur olurken Söz dizisi ise 2. sırada kendine yer buldu. Üçüncülüğü Çukur'un özeti alırken 4. sırada yine Söz'ün özeti vardı. 5'te Yasak Elma, 6'da Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, 7'de Muge Anlı ile Tatlı Sert, 8'de Show Ana Haber, 9'da Yasak Elma'nın özeti ve 10. sırada ise Koca Koca Yalanlar yer aldı.

17 Eylül reyting sonuçlarında yine kıran kırana mücadele yaşanmıştı. Çukur dizisinde mahallede yaşanan karmaşıklık devam ederken bölgeden uzak kalan Yamaç kendisinden yardım talebinde bulunan kişileri geri çevirmedi. Söz dizisinde Yavuz'un yaşanan ölümler sonrasında meslekten ayrılmak istemesi dizide damga vurdu. Arkadaşları Yavuz'dan gelen karar sonrasında büyük şaşkınlık yaşasa da onu ikna etmek için elinden geleni yapmaya çalıştı. Yasak Elma dizisinde ise şirketle ilgili satın alma yaşanması genç kızın zor durumda kalmasına neden oldu. Deniz'in İngiltere hayali nedeniyle Zeynep'ten uzaklaşacak olması Ege'nin Hamsisi dizisinin son bölümüne damga vurdu. Koca Koca Yalanlar dizisinde ise aşk üçgeninde yaşanan karmaşıklıklar bu hafta da devam etti.