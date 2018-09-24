Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur canlı izle. Çukur yeni sezona efsane bir dönüş yaptı. Çukur sevenleri merakla 35.bölümü bekliyor. Çukur'da Cumali'nin hapisten kaçıp mahalleye dönüşü tüm dengeleri alt üst ediyor. Cumali Koçovalıların yeni düşmanı Karakuzulara karşı harakete geçecek. Cumali kardeşi Yamaç ile ilk kez yüz yüze gelecek. Çukur'un yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümün ekranlara gelmesi iple çekildi. Beklenen gün geldi çattı. Reyting rekorlarına doymayan Çukur dizisini haberimizden tek tıkla canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Çukur 2.sezon 2.bölüm canlı izle, Çukur yeni bölüm canlı izle, Çukur Show TV, Puhu, YouTube izle...

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ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR 35.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali kapısında yaralı halde bulduğu Yamaç’a yardım ederken Yamaç, Sena için endişeleniyor. Öfkesine hakim olamayan Cumali’nin, Yamaç’a “Aileni parçaladılar, aileni katlettiler. Karım da karım deyip duruyorsun!” sözlerinin gerilimi yükselttiği tanıtımda silahlar konuşuyor. Yamaç’ın Çukur sokaklarında ateş ettiği anlar heyecanı yükseltirken, Sena’yı bulan Mahsun’un neler yapacağı merakla bekleniyor.

Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.

ÇUKUR'DA FLAŞ AYRILIK

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine canlandıran Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.