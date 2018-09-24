Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca Koca Yalanlar Dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar ekranlara merhaba dediği ilk bölümünün ardından ilgiyle izlenmeye başladı. Deneyimli ve ünlü oyuncuları bir araya getiren dizini oyuncu kadrosu, karaketerler ve konusu merak ediliyordu... İşte detaylar...

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI KİMDİR

Hakan Yılmaz (Ahmet)

Müjgan'ın kocası olan Ahmet, dürüst, ilkeli, tutumlu. 36 yaşında. Kadınlara yan gözle bile bakmayan Ahmet'in değişimi Sude'yle tanıştıktan sonra başlar. Bir yanda onca yıl emek verdiği çocuklarının annesi, karısı Müjgan; öte yanda Sude. Peki, Ahmet içine düştüğü bu çıkmazı nasıl aşacak?

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Evrim Alasya (Müjgan)

Liseyi bitirir bitirmez ilk aşkı Ahmet'le evlenip üç çocuk doğurmuş, kendini çocuklarına ve kocasına adamış, fedakar, anaç bir ev kadını. Tatlı dilli ve güzel bir kadın. Yaşıtları üniversiteye giderken Müjgan çocuklarla uğraşmış, dört duvar arasına sıkışmış. Ne bir ilgi alanı kalmış, ne de sosyal çevresi. Ancak Müjgan'ın miladı kocasının onu aldattığını öğrenmesiyle başlayacak. Bu gerçekle yüz yüze geldikten sonra yaptıklarına kendi de inanmayacak. Bakalım, Müjgan'ı hangi değişimler neler bekliyor. Müjgan'ın geçireceği bu değişim dizi severlerlerin oldukça ilgisine çekecek gibi görünüyor.

Selen Uçer ( Nilgün)

Bakımlı, giydiğini yakıştıran hoş bir kadın ve Müjgan'ın en yakın arkadaşı. 35 yaşında. Herkesin yardımına koşan, açık sözlü, renkli bir kişilik. Arkadaş ortamının aranılan kişisi. Kocası Şahin ve oğlu Fırat'la kendine göre sakin ve mutlu bir hayatı var. Müjgan'ın çok şanssız olduğunu düşünerek onun en yakın destekçisi olacak. Ancak Nilgün kocasıyla evliliklerinin şahane olduğunu düşünse de kocasının yüzüne gülerken arkasından türlü oyunlar oynadığını henüz bilmiyor.

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Pelin Öztekin (Canan)

Nilgün'le birlikte Müjgan'ın en iyi arkadaşı ve kendine ait bir güzellik salonu var. Çalışan, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın. Duygusal dünyasında, hassas ve kırılgan. 35 yaşında. Rüya adında 7 yaşında bir kızı var. Kocası Serkan'ı dört yıl önce bir kazada kaybetmiş. Osman ise Canan'ın aradığı kadın olduğunu düşünmektedir. Canan ise artık kocasından umudu kesince bambaşka bir aşka yelken açmaya karar verir.

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Rüzgar Aksoy (Osman)

Ahmet ve Şahin'in arkadaşı. Şahin'le birlikte emlak işi yapıyor. Her sorun ve olay karşısında rasyonel davranan, gerçekçi ve doğruları insanların yüzüne hiç eğip bükmeden dümdüz söyleyen bir kişiliği var. Büyük bir aşka tutulmadan evlenmeme kararı almışken Canan'la tanışmış. Bu iyi huylu ve masum kadına gün geçtikçe aşık olmuş. Ama hala kocasının yasını tutan Canan'a bir adım bile yaklaşamazken Canan, Sinan'la yakınlaşınca, sevdiği kadın için mücadele etmeye karar verir.

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Tuğçe Karabacak (Sude)

25 yaşında. Anne babası küçükken ölmüş, teyzesi Refika ile yaşıyor. Sude tipik bir mahalle kızı. Hayattaki tek amacı varlıklı birini bulup evlenmek… Ünlü bir giyim markasının mağazasında tezgahtar olarak çalışıyor. Hırslı, kurnaz ve bencil bir kız olan Sude, Ahmet'i Müjgan'dan koparmaya karar verir.

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