Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) canlı izle. EDHO yeni sezona müthiş bir dönüş yaptı. EDHO hayranları büyük bir sabırsızlıkla 108. bölümü bekliyordu. Yaşar'a yapılan suikast sonrasında intikam yeminleri eden Çakırbeyliler'in bundan başka tutunacak dalı kalmamıştır. Öte taraftan her şeye rağmen evliliğini bitirmeye kararlı olan Meryem ve Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölüm'de neler olacak... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Sevenleri EDHO'nun yeni bölümünü izleyeceği günü iple çekti. Beklenen gün geldi çattı. Reyting rekorlarına doymayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisini haberimizden tek tıkla canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 4. sezon 108. Bölüm Canlı İzle | EDHO Yeni Bölüm Canlı izle, yeni bölüm canlı izle, EDHO ATV, Puhu, YouTube izle...

EDHO DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI

Flaş ayrılıklar dışında EDHO oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi...Bu akşam 4. sezon 108. Bölüm ile yeniden ekranlara dönecek olan Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener’in senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın olduğu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna 4 bayan oyuncu dahil olacak. Ünlü isim Burcu Biricik bu isimlerden biri...

Deniz Çakır EDHO yeni sezonda olacak mı?

EDHO başarılı kadrosu ile 4. sezona hazırlanırken flaş bir açıklama gelmiş ve Deniz Çakır'ın diziden kovulduğu duyurulmuştu. Dizide Deniz Çakır'ı Meryem rolü ile izliyorduk, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Deniz Çakır, dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın kararıyla, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizi kadrosundan çıkarıldı.Peki EDHO 4. sezonda Meryem rolünü kim oynayacak? Henüz Deniz Çakır'ın yerine kim gelecek bilinmiyor. Bu akşam Meryem karakterinin de akıbetini öğrenmiş olacağız...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık daha!

Deniz Çakır'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon dahil olan ve çok sevilen 'Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le de yollar ayrıldı.

Ayrılıkların yanında EDHO oyuncu kadrosuna yeni isimler de eklendi...Bu akşam 4. sezon 108. Bölüm ile yeniden ekranlara dönecek olan Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener’in senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın olduğu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna 4 bayan oyuncu dahil olacak. Ünlü isim Burcu Biricik bu isimlerden biri...

EDHO 107. bölüm Sezon finalinde neler yaşandı?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.