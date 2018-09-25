Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25. Uluslararası Adana Film Festivalinde, 25'inci Yıl Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen usta oyuncu, 66 yaşında hayata veda etti. Yavru'nun cenazesinin nereye defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Yer aldığı projelerde hem oyunculuğu hem de sempatikliğiyle sevilen usta oyuncunun ise sosyal medya hesabından 5 gün önce paylaştığı fotoğraf kaldı. Yakup Yavru, Kadıköy Çilek Sokak'ta arkadaşlarıyla verdiği poz sevenlerini hüzünlendirdi.

İşte paylaştığı son poz;

"ÖLÜMLÜ DÜNYA"

"Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim"