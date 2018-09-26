Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emina Jahovic ile 3 ay önce boşanan Mustafa Sandal bir süredir kendini spora vermiş durumda! Ancak belli ki spor yaparak da tatmin olmamış.

Mustafa Sandal'ın son hali görenleri şaşırttı. Etiler’de görüntülenen Mustafa Sandal’ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.

Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu. Popçunun estetik operasyonla göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

Mustafa Sandal'ın maddi anlamda da zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Boşandığı eşi Emina Jahovic içi her ay 15 bin, çocukları içinde 10 bin lira nafaka ödeyen Mustafa Sandal, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardığı haberleriyle gündeme gelmişti.