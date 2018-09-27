Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili, dizinden sakatlandı. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırılarak ameliyat oldu.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü oyuncun doktoru tarafından Dr. Sarper Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sette sakatlanan Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memili (@NecipMemili ) bugün sol dizinden artroskopik menisektomi ameliyatı oldu." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Memili, son olarak Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çukur dizisi, İstanbul'da Çukur isminde bir mahalleyi konu alır. Bu mahallenin bütün kontrolü Koçova ailesindedir. Mahallenin en önemli kuralı; uyuşturucuya kesinlikle izin verilmemesidir. Ancak zamanla bir grup ortaya çıkar ve mahalle düzenini bozmaya çalışır. Bir süre sonra ailenin en küçük oğlu yıllar önce kaçtığı mahalleye geri döner. Onun dönmesi ile birlikte mahallede yeni bir düzen oluşacaktır. Bu sırada Sena ile tanışır. Ve ona aşık olur. Kısa sürede evlenirler ve beraber çukura gelirler. Artık çukurda yepyeni bir hayat başlayacaktır.