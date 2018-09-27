Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkilinin ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısının 29 yıl önce kendisinin yazıp, Bergen’in söylediği ‘Yıllar Affetmez’ adlı şarkıdan çalıntı olduğunu öne süren İlkan, “Size ait olan bir güzelliğe birinin sahip çıkması ve hala yaşarken bunu yapması çok dokunuyor insana. Şu an MESAM’da şarkının analizi yapılıyor. Onlardan bir özür bekliyorum. Bizden aldıkları şarkının adını, ‘Dipsiz Kuyum’ koymuşlar. Bizim müzik kuyumuz onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz değildir!”