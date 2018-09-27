İkilinin ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısının 29 yıl önce kendisinin yazıp, Bergen’in söylediği ‘Yıllar Affetmez’ adlı şarkıdan çalıntı olduğunu öne süren İlkan, “Size ait olan bir güzelliğe birinin sahip çıkması ve hala yaşarken bunu yapması çok dokunuyor insana. Şu an MESAM’da şarkının analizi yapılıyor. Onlardan bir özür bekliyorum. Bizden aldıkları şarkının adını, ‘Dipsiz Kuyum’ koymuşlar. Bizim müzik kuyumuz onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz değildir!”
Ünlü söz yazarı Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a dava açacak!
27.09.2018 - 10:02 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şair-şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman’a dava açmaya hazırlanıyor.
Etiketler : dipsiz kuyum,aleyna tilki,emrah karaduman,ahmet selçuk ilkan,
582132 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/582132.aspx
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