Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 14. bölümü merakla bekleyen izleyiciler internette Avlu yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Avlu 13. bölüm izle, Avlu son bölüm izle, Avlu 13. bölüm full izle, Avlu son bölüm izle gibi 27 Eylül'de yayınlanan bölümü arayan diziseverler haberimizde tüm ayrıntıları bulabilirler.

AVLU 14. BÖLÜM FRAGMANI (AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI)

Avlu 14. bölüm fragmanı, Avlu 13. bölüm fragmanının sonunda yayınlanacaktır.

AVLU 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AVLU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…

Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?

AVLU 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avlu dizisinin cezaevi müdürü Zerrin kimdir? Nergis Öztürk kaç yaşında?

İkinci sezon bölümleriyle devam eden Avlu'ya yeni karakterler dahil edildi, bunlardan biri de yeni hapishane müdürü Zerrin oldu. Bir süredir ekran projelerinden uzak olan Nergis Öztürk, Zerrin karakteriyle izleyici karşına çıkmaya başladı. Peki, Avlu'nun yeni cezaevi müdürü Zerrin kimdir?

Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Avlu’nun ekibine dahil olan Nergis Öztürk, 1980 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan başarılı oyuncu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. İlk olarak Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde oyunculuk deneyimi yaşadı. Hatırla Sevgili dizisinde Ayla karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve dikkat çekti. Ayrıca Doktorlar ve Böyle Bitmesin gibi dizilerde rol aldı. Meslektaşı Cemal Toktaş ile evlidir.

ZERRİN KARAKTERİ

Melis’in yerine hapishaneye müdür olarak gelen Zerrin, disiplinli bir insandır. Hapishanenin isminin çıkması gelir gelmez onun sert kararlar almasına neden olur. Kimseye karşı müsamahası yoktur. Zerrin hapishane yönetimini ele almak için eline düşmüş Kudret’i kullanacak. Kudret komadan çıkacak ve yeniden hapishaneye dönecek. Eski hapishane müdürü Melis açık açık Azra’yı desteklerken Azra’yı durdurmak için yeni hapishane müdürü Zerrin Şahin Kudret’i destekleyecek.