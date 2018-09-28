Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Hikaye 41. bölüm fragmanı (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı), Bizim Hikaye 40. bölümü izleyen diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Barış ile Filiz arasında neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, artık ikilinin bir araya gelmesini istiyor. Filiz'in hapise girmesinden sonra çocukların değişen hayatları Filiz'i endişelendirmektedir. Fikri ise zengin hayatına çabuk adapte olmuş ve çocukları da buna alıştırmıştır. Elibol ailesini gelecek bölümde nasıl maceraların beklediği merak ediliyor. Bizim Hikaye 41. bölüm fragmanı, Bizim Hikaye son bölüm izle, Bizim Hikaye 40. bölüm full izle gibi merak edilen konulara dair bilgiler haberimizde

BİZİM HİKAYE 41. BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 41. bölüm fragmanı, Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanından sonra yayınlanacak

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Filiz’in karşısına çıkar. Onu kovar. Barış, Filiz'e sözleri ile bir kez daha yıkım yaşatır. Filiz'e ‘O kadar da özel değilsin' der. Eve döndüğünde Çiçek Barış’ı dövdürmeyi teklif eder. Bunu da yapacak olanlar kardeşleridir. Fakat Filiz karşı çıkar ve konuyu kapatır. Kardeşleri Barış’ın karısının adresini bulmuştur. Kağıdı kapan Filiz adresin olduğu yere gider. Çiçek taksiyle onu takip eder.

Adresi bulan Filiz Barış’ın yaşadığı evde oğlu ve karısıyla yaşadıklarını görür. Peşinden gelen Çiçek’e onların yaşadıkları evi gösterir. Eline bir taş alan Çiçek taşı Filiz’e verir ve camı kırmasını söyler. Önce karşı çıkan Filiz daha sonra taşı eve fırlatıp camı kırar. Birlikte kaçarlar. Bu sırada polise yakalanırlar. Polis onları karakola götürür.

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Nezarethaneye gelen Cemil Filiz’e kefil olur ve onları çıkarır.

FİLİZ'İN SÜRPRİZİ HÜSRANLA BİTER

Elibollar gün geçtikçe Filiz'den ve eski hayatlarından uzaklaşmaktadır. Filiz okulun önüne kadar gider. Ama kardeşlerinin kayboluşunu sadece izlemekle yetinmek zorunda kalır.

RAHMET VAZGEÇMEZ

Rahmet, Derin ile Barış'ın neler çevirdiğini anlamak için harekete geçer. Bir yalan uydurup Barış'ın karısı Nihal'in yanına giderler. 6 yıldır evli olduklarını söyler, Rahmet yıkılmıştır. Çıkarken Nihal, Rahmet'le konuşmak ister. Onun kim olduğunu biliyordur. İstediğini sor cevaplayayım der. Gerçekten evli olduklarını söyler ve nikah fotoğraflarını gösterir. “İlişkimizde sorunlar vardı ve atlattık” der. Artık Rahmet de bu işin peşini bırakmaya karar verir.

BARIŞ'IN EVLİLİĞİNDE İLK DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Avukat Selim bir kez daha Filiz'in yardımına koşar. Ona olan ilgisi de ortadadır. Ayrıca Barış'ın bu yaz evlendiğini öğrenir.

FİKRİ DÜĞÜN YAPIYOR

Fikri mahallede davullu zurnalı düğün yapmaya karar verir. Kahvehaneyi kiralar. Tufan bu sayede oğlu için koç adağını alabilecektir. Çocuklar yeni zengin hayatlarına çok çabuk adapte olmuşlardır.