TV8'de yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisinde iki önemli değişiklik olmuştu. Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un ayrılığıyla gündeme gelen o Ses Türkiye'ye, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı. Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'den oluşan yeni jürisiyle çekimlerine başlanan O Ses Türkiye'den ilk kare geldi. Murat Boz, Beyazıt Öztürk'le birlikte jüri koltuğunda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Boz'un gönderisi bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı.
O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf
28.09.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 28.09.2018 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı. Murat Boz, çekimlerden Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu bir fotoğrafı paylaştı
Etiketler : beyazıt öztürk,o ses türkiye,
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