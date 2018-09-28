Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Seda Akgül, geçtiğimiz Ağustos ayında TV8'den ayrılmış ve Kanal D'ye transfer olmuştu. Derya Tuna, Hande Ataizi ve Eylül Öztürk'le birlikte hafta içi her sabah Kanal D'de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı.

"BAZEN YOL BİTİYOR VE BIRAKMAK GEREKİYOR"

Akgül, iki aydır Kanal D ekranlarında yayınlanan 4 Kadın Zamanı'na bugün yayınlanacak yeni bölümle son noktayı koyacak. Instagram hesabından yayınladığı videoyla ayrılığı duyuran Seda Akgül, "Yarın benim son günüm Umarım buna saygı duyarsınız. Gerçekten yarı yolda bırakmak diye bir şey yok. Bazen yol orada bitiyor ve zamanında ayrılmak gerekiyor. Ben Kanal D logosunu çok seviyorum. Yöneticilere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Dostlarım Derya, Eylül, Hande iyi ki sizleri tanıdım. Yeni projelerde görüşmek üzere. Her tercih bir vazgeçiştir. Her bitiş bir başlangıçtır. Ben hayatımda sadece mesleğimi sevdim çünkü en iyi yapabildiğim şey konuşmak." açıklamasını yaptı.