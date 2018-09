Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Size 2018-2019 'un makyaj modasını, renginize renk katacak tüyolarını araştırdık. Bu kış ne makyaj yaparım diye düşümüyorsanız bu bilgileri mutlaka okuyun deriz.



Gösterişli farlar

Gözlerde çok fazla renge alışık olmasak da sarı, mavi gibi canlı renk farlarla karşılaştığınızda şaşırmayın. Renkli farlar yerine dilerseniz metalik farları da tercih edebilirsiniz. Eğer bunların hiçbiri sizin tarzınız değilse ve her zaman doğallıktan yanaysanız hiç merak etmeyin doğal gözler bu sezon da moda.



Şekilli eyeliner

Eyelinerlar bu sezonun vazgeçilmezi gibi görünüyor. Fakat öyle sıradan eyelinerlar eskide kaldı. Şimdi üsten ve alttan çekilen veya grafik desenlerle oluşturduğunuz eyelinerlar trend. Bunun yanı sıra isterseniz canlı eyeliner olarak canlı renkleri de kullanabilirsiniz. Beyaz eyelinerlardan yararlanmayı da unutmayın.



Kırmızı dudaklar

Gerçek kırmızı, rorange'a kaptırdığı yerini geri kazanmak için savaşıyor. Minimal ciltlerin güçlü eşlikçisi kırmızı dudaklar klasik havası ve tüm ihtişamıyla tekrar aramızda.



Renkli kirpikler

Kirpikleriniz için değişik şeyler yapmayı seviyorsanız bu sezonun trendlerine bayılacaksınız. Çünkü bu sezonda örümcek kirpikler moda. Dilerseniz kirpiklerinizi canlı renklere boyayarak bu sezonun modasına uyum sağlayabillirsiniz.



Şeftali yanaklar

Doğallıktan vazgeçmek istemeyenlere müjde! Her zaman hem çok sağlıklı hem de doğallık veren pembe ve şeftali tonu allıklar 2017-2018 sonbahar kış sezonunun yine vazgeçilmezi olacak. Yüzünüzde doğal bir görüntü ve parlaklık isteyenlerin çok sevdiği bu tonlar doğal güzelliğinizi ortaya çıkartacak.



Parlak yüz

Highlighter, stroping ve nemli görünüm derken seviye atlayan cilt makyajı önümzdeki sezon ıslak bir etki yayacak. İnci yansmalarıyla parlayan ciltler için kendinden ışıltılı, pratik makyaj bazlarını kullanabilirsiniz.



Ton-Sür-Ton

Geçmiş sezonun hitlerinden olan makyajdaki ton-sür-ton uyum, önümüzdeki sezonda tüm görünümünüze yayılıyor. Sadece far renginizle oynayarak bu havayı yakalayabileceğiniz gibi saç renginizi de kombininizle eşleyerek bu trendi daha cesur bir şekilde ele alabilirsiniz.



Neon göz kalemleri

Bu sezon hem far hem de eyelinerların ne kadar rengarenk olduğunu gördünüz. Göz kalemleri de bu sezon çok renkli. Yeşilden turuncuya, mordan sarıya her rengi kullanabilirsiniz. Neon renkteki kalemler de bu yıl çok karşımıza çıkacak. Beyazı da makyaj çantanıza eklemeyi unutmayın!



Simler

Sedef parıltısı, metalik dokular ve oyuncu simlerden sonra ışltılı makyaj çıtayı bir üst noktaya taşıyor. Boyutları büyüyen simler her ne kadar günlük hayatta kullanmak için pek kullanışlı olmasa da, gece makyajları için bize ilham veriyor.