Erkenci Kuş 14. bölüm fragmanı ve Erkenci Kuş 14. yeni bölüm ön izleme sizlerle... Erkenci Kuş 13. bölümünün ardından heyecanla gelecek hafta neler olacağı merak ediliyor! Erkenci Kuş son bölümünde Can ile Sanem arasında olanlardan sonra haftaya izleyicileri ne gibi gelişmeler bekliyor?

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI (ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM ÖN İZLEME)

Erkenci Kuş 14. bölüm fragmanı ve Erkenci Kuş 14. bölüm ön izleme, 29 Eylül akşamı yayınlanan Erkenci Kuş 13. bölümün ardından sizlerle buluşacak...

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI (ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM İLK SAHNE) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrenir, heyecandan eli ayağına dolanır. Can ve Sanem çok mutludur. Sanem masallarda okuduğu aşkına sonunda kavuşur. Can, Aziz kaptanı arayarak mutluluğunu onunla paylaşır. Sanem ilk Osman'a anlatır. Ancak söylediği yalanlar yüzünden endişeye kapılır. Bir de Polen vardır. Sanem gelgitler yaşar. Can ona aşıksa söylediği yalanları düşünür. Ama Can'dan da zihninde bir türlü vazgeçemez.

AYHAN'DAN CEYCEY'E: AŞKIN KARŞILIKSIZ

Ayhan, Ceycey'e aşkının karşılıksız olduğunu söyler. Ceycey apar topar kalkar, Ayhan yaşam koçluğu olayının devam edip edemeyeceğini merak eder.

CAN İLE SANEM'İN AŞKI FİLİZLENİR

Can eve döndüğünde Polen'in mektubunu bulur. Polen ‘denedim olmadı' diyerek evi terk etmiştir. Can arar ama telefonu açan olmaz. Öte yandan Sanem, Ayhan'a gece yaşananları anlatır, Mevkibe kızının hayallere kapılmasında endişe eder. Ayhan'ın ağzını arar ama ondan da bir şey öğrenemez.

Sanem, Albatros'a hazırlığı soruları Can'a yöneltir. Çünkü kafası o kadar karışıktır ki bir türlü ne yapacağına karar veremez.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE KAOS VAR

Osman'a yeni bir rol teklifi gelir. Deren, Sanem'e söyler. operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı Osman olur. Deren sahte Sanem Osman aşkından şüphelenir. Can'la ilgili uyarıda bulunur.

Fotoğraf çekimlerine başlanır ve Aylin ile Deren yine çatışır. Sanem mutlu haberi Osman'a verir ve Osman çekimden haberdar olur.

Can ile Sanem çekimlere gitmeden önce Can'ın evine uğrar. Sanem o sırada Polen'in gittiğini öğrenir. Evde Sanem'i bekleyen bir sürpriz vardır. Bahçede kurulmuş romantik bir masa… Sanem Polen'le ilgili kafasına takılan soruları sorar. Can ise net cevapları ve sürprizleri ile Sanem'i büyülemeye devam eder. Peki Sanem, söylediği yalanları ne yapacak?