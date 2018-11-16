Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur youtube Son Bölüm izle: Çukur, pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor! Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Çukur, 12 Kasım akşamı 42. bölümü ile ekranlara geldi. Çukur canlı izle, Çukur 42. bölüm canlı izle, Çukur yeni bölüm canlı izle, Çukur show tv canlı izle, Çukur son bölüm canlı izle gibi internette araştırılan konulara dair detaylar haberimizde dizi takipçileriyle buluşuyor. Geçen hafta yayınlanan 41. bölümü ile yine büyük bir heyecana sahne olan dizide, 42. bölüm fragmanları hafta içinde yayınlandı. Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki çekişmeler devam ediyor. Çukur yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor... İşte Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı dizi, birçok yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederek yeni sezona bomba gibi başlamıştı. Hız kesmeden devam eden Çukur'd bu akşam neler olacak merakla bekleniyor. Çukur canlı izle, Çukur 42. bölüm canlı izle, Çukur yeni bölüm canlı izle, Çukur show tv canlı izle, Çukur son bölüm canlı izle gibi konulara dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Çukur Show TV izle, Çukur 41. bölüm Puhu izle, Çukur youtube tek parça gibi diziye dair en çok merak edilenler sizlerle...

ÇUKUR'UN İKİ OYUNCUSU HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Show TV’de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinin iki oyuncusunun aşk yaşadığı iddia edildi

Uzun süre kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali Koçovalı rolüne hayat veren Necip Memili, ‘Çukur’un bu sezon adından en çok söz ettiren oyuncularının başında geliyor. Medyatava'nın haberine göre, oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Necip Memili’yle ilgili son günlerde kulislerde bir de aşk iddiası dolaşıyor.

Adanalı ünlü oyuncunun dizide kendisi gibi 1980 doğumlu olan yengesi Ayşe’yi canlandıran İrem Altuğ’la yakınlaştığı konuşuluyor. Altuğ ve Memili’nin geçen günlerde Moda sokaklarında el ele yürürken görüldüğü söylentisi de beraberlik iddiasını güçlendirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çukur 41. bölüm fragmanında Karakuzuların elinde olan Aşkın, Saadet'in yardımıyla kurtuluyor. Aşkın Yamaç ve Vartolu'ya beni Saadet ablam kurtardı demesi üzerine Vartolu Sadiş'i kurtarmak için harekete geçiyor. Karakuzular'ın evine gidiyor fakat Mahir Sadiş'i rehin alıyor ve Vartolu onu göremeden evden ayrılıyor. Heyecanın tavan yaptığı bu anlarda Vartolu'nun mücadelesi izleyenler tarafından beğeni topladı.

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CUMALİ "KURT SÜRÜYE GECE İNER!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Koçovalılar ve Karakuzular harekete geçerken, Cumali’nin Celasun’a, “Kurt sürüye gece iner!” sözleri dikkat çekiyor. Dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği, büyük mücadelenin başladığı tanıtımda İdris, Meliha’yı anıyor. Sultan’ın gözyaşlarının ekrana geldiği anlarda, İdris’in “Bir insan kendini bile isteye, gözünü bile kırpmadan uçurumdan aşağı atar mı?” sözleri merak uyandırıyor.

İDRİS MELİHA İLE İLGİLİ İTİRAFTA BULUNACAK

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 8. bölümünde (Çukur 41. bölüm) Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlar yapacak. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecek. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek.

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CELASUN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Koçovalılar ile Karakuzular’ın artık ortak bir düşmanı vardır. Seyfettin Kadı’nın Cumali ile Çeto’yu kaçırması iki tarafı da çılgına döndürecek. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Ancak hedeflerine ulaşmaları o kadar kolay olmayacak. Mahsun ve Ersoy’un Çeto’yu kurtarmak için yaptığı plan, beklenmedik bir anda iki kişinin daha hayatını tehlikeye sokacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Çukur youtube Son Bölüm izle: Çukur, pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor! Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Çukur, 12 Kasım akşamı 42. bölümü ile ekranlara geldi. Çukur canlı izle, Çukur 42. bölüm canlı izle, Çukur yeni bölüm canlı izle, Çukur show tv canlı izle, Çukur son bölüm canlı izle gibi internette araştırılan konulara dair detaylar haberimizde dizi takipçileriyle buluşuyor. Geçen hafta yayınlanan 41. bölümü ile yine büyük bir heyecana sahne olan dizide, 42. bölüm fragmanları hafta içinde yayınlandı. Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki çekişmeler devam ediyor. Çukur yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor... İşte Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı