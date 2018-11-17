Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz SON bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz 30. bölüm izle | Nefes kurtulabilecek mi? SAK İZLE.... Sen Anlat Karadeniz izle. Sen Anlat Karadeniz 30 bölüm bu akşam izlenecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için yine nefesler tutuldu. SAK'da olaylar durulmuyor. Bu akşamki yeni bölüm de Nefes tutuklanıyor. Ayrıca Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında heyecan seviyesi zirveye taşınıyor. Vedat ise bu durumdan faydalanarak, Tahir'den onu zorlayacak bir istekte bulunacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah Kaleliler’in evine polis gelir. Kapıyı açan Asiye ne istediklerini sorar. Nefes’i Vedat’ı öldürmeye teşebbüsten gözaltına almaya geldiklerini söyler. Bu arada Kalelilerin gemisinde de polis arama yapar. Polis Nefes’in eline kelepçe taktığı anda Tahir onu bırakmamak için ona sarılır. Polislerin Tahir’i de gözaltına alacaklarını söylemesi üzerine istemeye istemeye Nefes’i bırakır. Nefes polisler ile giderken arkasına dönüp, “Tahir, oğlumuza iyi bak…” der. Tahir, Nefes’i götürmelerinden sonra onların peşinden gider. Yolda Vedat’ı arar ama cevap alamaz. Vedat zevkten dört köşedir.

asiye

Emniyetin binasına geldiklerinde Tahir Nefes’e seslenir. Onu bırakmayacağını yanında olduğunu söyler. Vedat’ı tekrar arar ve nerde olduğunu sorar. Vedat evde onu beklemektedir. Avukat Esma, Nefes’in yanına gider ve ifade sırasında neler söylemesi gerektiğini anlatır.

TAHİR VEDAT’I TEHDİT EDİYOR

Mustafa gelen telefonla gemilerinde arama yapıldığını öğrenir. Tahir Vedat’ın evine gelmiştir. Vedat kapıyı açar açmaz Vedat’a bir yumruk atar. Vedat’ın boğazına yapışır ve şikayetini geri alması için tehdit eder. Vedat onu tehdit ederek bir yere varamayacağını onu dinlemesi halinde bir çözüm bulabileceklerini söyler.

MERCAN SİLAHLARI ÖĞRENİYOR

Tahir Vedat’tan ne istediğini söylemesini ister. Mercan babasının Kalelilerin gemisine silah zulalayacağını telefonda konuşurken duymuştur. Gece Nazar’ı arayarak haber vermiştir. Nazar’da Murat’ı arayarak durumdar haberdar eder. Murat kardeşi ile birlikte polisten önce gemilerine zulalanan silahları bulurlar.

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile olmanın mutluluğu!

Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?

SEN ANLAT KARADENİZ 29. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat’ın evinde çıkan yangından sonra Nefes ve Tahir Yiğit’i de alıp evlerine gider. Yiğit yangın sırasında onu kurtarmaya gelen Tahir’e baba diyerek seslenir.

Vedat evinde çıkan yangından habersizdir. Evine gelir ve karşısında itfaiyecileri görür. Yiğit’in evde olmadığını anlayınca deliye döner. Hışımla yolda Nefes’i arar. Oğlunun Nefes’in yanında olduğunu öğrenince iyice delirir. Yolda karşısına Fikret çıkar. Fikret durumdan haberdar olduğunu ve Yiğit’in olması gerektiği yerde olduğunu söyler.

VEDAT KASADAN GİZLİ KOZUNU ÇIKARIYOR

Vedat çaresizdir. Nefes ve Tahir Vedat’ı beklemektedir. Bu arada Nazar Nefes’i arar. Nefes yangından söz eder. Nazar telefonu Mercan’a verir. Mercan’ın sesini duyan Nefes çok mutlu olmuştur. Vedat, Fikret’in ona engel olmasından sonra doğruca evine gider. Odasında bulunan gizli kasadan Nefes’in onu vurduğu zaman Fikret’in ona verdiği mermi çekirdeğini çıkarır.

VEDAT NEYİN PEŞİNDE?

Vedat’ın oğlunu almak için geri gelmemesi Nefes’i endişelendirmeye başlar. Vedat’ın neyin peşinde olduğunu merak eder. Mercan yürümeye başlaması Cemil ve Türkan’ı çok mutlu etmiştir. Sabah Vedat gelir. Kahvaltı masasında Mercan’ı görür. Onunla konuşmaya çalışır ama Mercan cevap vermez.

VEDAT’IN HAİN PLANI

Vedat, Cemil’e Tahir’le hesaplaşma vaktinin geldiğini söyler. İçerde Nazar ve Mercan, Vedat ile babalarının gizli gizli neler konuştuğunu merak eder. Vedat’ın bir planı vardır. Bunun için Cemil’den yardım ister. Plana göre Kalelilerin sahip olduğu gemilerden birine gizlice silah sokacaklardır.

MERCAN VE NEFES BULUŞUYOR

Sabah işyerine giden Mustafa ve Tahir, Yangazların dayak yediğini görünce bu işi kimin yaptığını sorar. Ardından dayak yedikleri kişileri dövmek için yanlarına giderler. Nefes Mercan’ın evine gelir. Türkan Hanım Nefes’i kızının yanına getirir. Mercan ona bunu yapanın Vedat olduğunu söylemeyi çok istediğini ama Nazar’ın Vedat’ın elinde olduğunu bildiği için söyleyemedeğini itiraf eder.

VEDAT PLANINI DEVREYE SOKUYOR

Saniye Hanım’a Fikret bir pusula yollar. Saniye pusulayı ona getiren kişiye pusulayı kimin gönderdiğini sorar ama cevap alamaz. Fikret’in adamı onu arabaya bindirir ve Fikret’in yanına götürür. Bu arada, Vedat avukatına Nefes ile ilgili belgeyi verir. Avukatına “Beni öldürmeye teşebbüsten Nefes'i suçlayacağız!” der. Avukatı ona ciddi olup olmadığını, mermi çekirdeğini yetkililere teslim etmesi durumunda Nefes’in adam öldürmeye tam teşebbüsten en az sekiz yıl ceza alacağını bunu gerçekten yapmak istediğinden emin olup olmadığını sorar. Vedat kararlıdır.