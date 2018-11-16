Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Çakallarla Dans, dizi olarak devam edemez miydi" sorusuna Murat Akkoyunlu şu cevabı verdi: "Üçüncü filmden sonra bu tür talepler hem yapımcılardan Murat’a geldi hem bizi sıkıştırdılar. Hatta televizyon kanalları istedi bu işi dizi haline getirmeyi ama biz bir toplantı yaptık. Arkadaşlar böyle talepler var ne yapıyoruz? diye ve herkesin ortak kararı şu oldu, 'Biz buna film olarak devam edelim, gidebildiği kadar böyle gitsin, bunu televizyona düşürmeyelim' dedik...."

YENİ PROJE: FENERBAHÇE

Ünlü yönetmen Murat Şeker bir sonraki projesi hakkında şu bilgileri verdi: "Bundan sonraki projemiz; Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Fenerbahçe’nin Kurtuluş Savaşı direnişine katkısı ve General Harrington Kupası ile ilgili adlandırılan dönem yani 29 Haziran 1923 günü yaşananlar. Fenerbahçe'nin İngiliz Kuvvetleri'ne karşı yaptıkları futbol maçları, halka büyük bir moral oluyor. General Harington da çıldırıyor ve İngiltere’den futbolcu getirerek İstanbul’u boşaltacakları tarihten bir süre önce "Fenerbahçe’yi bir yeneyim, öyle gideyim" diyor. İşte orada yine Fenerbahçe yeniyor... Bu benim hayatımın en önemli projesi olacak. Bir sonraki nesle aktarmamız gereken en önemli bilgi bunlar..."