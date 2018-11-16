Yeni şarkısının klip çekimi için eşi Sinem Aksoy Türkmen ve ekip arkadaşları ile Hopa'ya giden ve dört gün boyunca çekimlere devam eden Türkmen, bir yandan da şehri gezerek manzara ve doğa eşliğinde kısa bir tatil yaptı. Gökhan Türkmen'in yeni projesi çok yakında müzikseverler ile buluşacak.
Gökhan Türkmen'in Hopa macerası
16.11.2018 - 11:38 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Gökhan Türkmen, yeni projesinin klip çalışması için gittiği Artvin Hopa'da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı.
Etiketler : Sanatçı Gökhan Türkmen,Artvin Hopa,
588995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/588995.aspx
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