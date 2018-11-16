Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni şarkısının klip çekimi için eşi Sinem Aksoy Türkmen ve ekip arkadaşları ile Hopa'ya giden ve dört gün boyunca çekimlere devam eden Türkmen, bir yandan da şehri gezerek manzara ve doğa eşliğinde kısa bir tatil yaptı. Gökhan Türkmen'in yeni projesi çok yakında müzikseverler ile buluşacak.