Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yaşından beri Taekwondo sporuyla uğraşan Tuğgül Küçükoğlu, dövüş sanatlarında madalyalı bir sporcu olma özelliğinide taşıyor. Aikidoyla da uzun bir süre ilgilenen ekranların güzel yüzü,”Bir aksiyon filmi yada dizide oyunculuk gücümle becerilerimi birleştirmek isterim, zoru seven ve ne olursa olsun üstesinden gelme hadefinde olan biriyim, en zorlu sahneleri bile dublörsüz gerçekleştirecek yeteneklere sahibim. Küçük yaşlardan beri hedefim oyunculuktu ve her konuda kendimi geliştirdim” dedi.Buz pateni sporunda da yarışmalarda dereceleri olan Tuğgül Küçükoğlu, manajeri ve oyunculuk hocası Tunay Gözden’den, Eric Morris kamera önü tekniği üzerine oyunculuk eğitimide aldı.