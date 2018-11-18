Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollywood filmlerinin yanı sıra Türkiye'de de "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" dizilerinde rol alan Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, Gaziantep'te düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Strik, tarihî gerçek alanda ele alan film ve dizilerin her ülkede izlendiğine dikkati çekerek "Türk ve Osmanlı tarihi çok zengin bir kültüre ve geçmişe sahip. Film ve dizilerin konusu bunun üzerine kurulursa her ülkeye satabilirsiniz. Çünkü inanılmaz güzel hikâyeler var sizin kültürünüzde. Bence bu konulardan çok mükemmel film ve diziler yapılabilir. "Diriliş Ertuğrul" dizisinde dünyaya mal olmuş bir konu ve en önemlisi kahraman bir Müslüman anlatılıyor. Çok güzel rol model. Türk sinema sektörü yavaş yavaş büyüyor, dünya çapında bilinen ve saygınlığı olan bir hâle geliyor" şeklinde konuştu. Aktör Strik, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok beğendiğini ifade ederek "Erdoğan, bütün İslam âlemine ağabeylik yaptığı için onu ve Türkiye'yi çok seviyorum. Onun bizim gibi küçük ülkeleri yönlendirmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.