Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Danla Bilic'e, bir diş hekiminin muayenehane açılışına katılacak ünlüler arasında yer alması karşılığında ne kadar para istediği soruldu.Danla Bilic'in 50 bin lira istediği, bu miktarın fazla bulunduğu iddia edildi. Aynı davete Ivana Sert'in katıldığı ve ünlü modacının 20 bin lira aldığı belirtildi.