Posta Gazetesi'nin haberine göre; Danla Bilic'e, bir diş hekiminin muayenehane açılışına katılacak ünlüler arasında yer alması karşılığında ne kadar para istediği soruldu.Danla Bilic'in 50 bin lira istediği, bu miktarın fazla bulunduğu iddia edildi. Aynı davete Ivana Sert'in katıldığı ve ünlü modacının 20 bin lira aldığı belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dişçi daveti için 50 bin TL istedi
19.11.2018 - 21:01 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir diş hekiminin muayenehane açılışına katılması için davet aldı. Ancak 50 bin TL isteyince işi modacı Ivana Sert kaptı.
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589469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/589469.aspx
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