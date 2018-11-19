Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da otobüste bırakıyor. Bebeği çocuk esirgeme kurumu teslim alıyor ve sonrasında aileye veriyor. İzmir Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi isteniyor. Seneler önce yapılan DNA sonucunda annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor.

DNA testinin ardından çocuk esirgeme kurumu tarafından açılan nüfus kaydının iptali davasında Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile daha sonra açtıkları dava ile evlatlık ediniyorlar. Kader'in hem annesi hem de babası 'öz' oldukları konusunda ısrarlı olurken 25 yıl sonra Esra Erol'un programına taşınınca bir kez daha DNA testine gidildi. Geçen hafta perşembe günü babanın DNA testi sonuçları açıklanınca herkes şaşkına döndü. Yapılan test de İdris Özel Kader'in babası çıkmadı. Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında Kader'in sıradışı hikayesinde açıklanan DNA sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye'nin konuştuğu olayda DNA testi sonunda İdris Özel'in öz baba olmadığı ortaya çıkmıştı. Gözler, anne Hicran Özel'e dönerken Esra Erol DNA testinin detaylı olarak yapıldığını açıkladı.

ANNENİN DNA TESTİ SONUÇLARI

Cuma günü anne Hicran Özel'in test sonuçlarının Esra Erol'un programında açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar yerine testi yapan doktor yayına geldi ve şimdiye kadar elde edilen bulguların yeterli olmadığını açıkladı. Esra Erol durumu 'Hicran Özel, Kader'in hem annesi hem değil' diyerek özetledi. Bunun üzerine çok daha ayrıntılı bir DNA testi yapılmasında karar kılındı. Esra Erol bugün detaylı yapılan testin sonuçlarını açıkladı. DNA testi sonucuna göre Hicran Özel'in Kader'in biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı.