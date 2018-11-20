Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde Caner Cindoruk 2 bin 500 kitap imzalarken, ilk kitabını anne ve babası için imzaladı. Caner Cindoruk imza gününde çok heyecanlı olduğunu ve bu kadar yoğun katılımın olmasının kendisini sevindirdiğini söyleyerek “Benim babam da yazar... Benim için çok büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirdim. Bu kadar büyük bir kalabalığın olması da benim için büyük mutluluk” diye konuştu.
İlk imza anne ve babaya
20.11.2018 - 17:13 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Caner Cindoruk, bir yıldır üzerinde çalıştığı ve 11 hikayeden oluşan hikaye kitabı ‘Sessiz Şarkıcı’nın ilk imza gününü geçen hafta Tüyap kitap fuarında düzenledi.
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