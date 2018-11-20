Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde Caner Cindoruk 2 bin 500 kitap imzalarken, ilk kitabını anne ve babası için imzaladı. Caner Cindoruk imza gününde çok heyecanlı olduğunu ve bu kadar yoğun katılımın olmasının kendisini sevindirdiğini söyleyerek “Benim babam da yazar... Benim için çok büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirdim. Bu kadar büyük bir kalabalığın olması da benim için büyük mutluluk” diye konuştu.