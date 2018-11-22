Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deliler: Fatih’in Fermanı filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan “Vlad Tepeş”i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya “Senaryo, hikâye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikâyelerimiz var” dedi. Petekkaya, 23 Kasım’da seyirciyle buluşacak filme ilişkin açıklamalarda bulundu. Petekkaya “Deliler Birliği”nin adını daha önce hiç duymadığını belirterek şöyle konuştu: Bu tür filmler tabii zor. Ama bu filmlerin zor olmasının sebebi hikâyesinden değil. Bizim tarihimiz gerçekten inanılmaz hikâyelerle dolu. Yani Hollywood’da çekilen filmleri 50’ye katlayacak hikâyelerimiz var bizim. Yaşanmış, hepsi gerçek hikâyelerimiz var. Ama bunları filme çekmek çok zor. Çünkü bu bir dönemi anlatıyor ve dönem hikâyesi çekmek zaten başlı başına zor bir iş. Kostümü, mekanları, her şeyiyle çok zor...

Türk sineması ve dizilerinin günümüzde iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Petekkaya, şunları kaydetti: Türk sineması, dizileri, Türk oyuncuları, teknik ekibi, yönetmen ve yapımcıları artık yavaş yavaş bu tür filmler çekebilecek aşamaya geldi. Bundan sonra yani Deliler’den sonra eminim böyle birçok film çekilecektir. Senaryo, hikâye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikâyelerimiz var. Hollywood’un ve Avrupalıların hikâyesi artık bitti. Anlatacak bir şeyleri kalmadı. Halbuki bizde o kadar çok ve öyle hikâyeler var ki. Öyle şanlı, güzel bir tarihimiz ve inanılmaz bir geçmişimiz var. Bizim mesela müzelerimiz var. Amerika’ya gidin müzeleri mi var?”