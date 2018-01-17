Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'da insansız hava aracı (drone) ile izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle tutuklandıktan iki ay sonra serbest bırakılan dört kişilik TRT World ekibinden Malezyalı kadın muhabir Mok Choy Lin ile Myanmarlı tercüman Aung Naing Soe, Türkiye'ye geldi.

Drone ile izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle tutuklandıktan iki ay sonra serbest bırakılan dört kişilik TRT World ekibinden Malezyalı kadın muhabir Lin ile Myanmarlı tercüman Soe, tarifeli uçakla İstanbul'a ulaştı.

- Mok Choy Lin: "Tutuklandıktan sonra polise 'Elçilikle iletişime geçebilir miyiz, avukat tutabilir miyiz?' diye sorduk ama hiçbiri aldırış etmedi. Kimseyle irtibata geçemedik. Kasımın 10'unda ilk duruşma olduğunda da hiç kimseyi göremedim"

- Aung Naing Soe: "Benim tercüman olarak görevim yardımda bulunmaktı ama ben terörist olarak ilan edildim. Ben Müslümanım. Bunun da orada ayrı bir etkisi var"

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Singapur'dan İstanbul'a gelen Choy Lin ile Soe'yi, TRT World çalışanları Atatürk Havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Choy Lin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tutuklandıktan sonraki iki haftanın kendileri açısından çok zor geçtiğini söyledi. Bu sürede küçük bir hücre içinde kaldıklarını ve kimseyi göremediklerini ifade eden Choy Lin, "Tutuklandıktan sonra polise 'Elçilikle iletişime geçebilir miyiz, avukat tutabilir miyiz?' diye sorduk ama hiçbiri buna aldırış etmedi. Kimseyle irtibata geçemedik. Kasımın onunda ilk duruşma olduğunda da hiç kimseyi göremedim." dedi.

Duruşmanın yerel dille yapıldığı için hiçbir şey anlamadığını dile getiren Choy Lin, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Tercüman Soe ise herkesin "drone" kullandıkları için tutuklandıklarını bildiğini fakat gerçeğin pek de böyle olmadığını düşündüğünü söyledi.

TRT World'ün Türk kanalı olması nedeniyle bazı olumsuzluklarla karşılaştıklarını ifade eden Soe, "Benim tercüman olarak görevim yardımda bulunmaktı ama ben terörist olarak ilan edildim. Ben Müslümanım. Bunun da orada ayrı bir etkisi var. Biz de tam olarak tutuklanmamızın sebebini bilmiyoruz. Bunun bir tutarlılığının olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

29 Aralık'ta serbest kaldılar

Başkent Nepido'daki parlamento binası çevresinde görüntü almak amacıyla izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip, 2 aylık tutukluluğun ardından 29 Aralık'ta özgürlüklerine kavuşmuştu.