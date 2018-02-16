Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. İnşallah hem sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizleyeceğiz hem de yüzyıllardır mazlumlara umut olmuş bir ülke olarak tüm dünya mazlumların umudu olmuş bir ülke olarak oradaki mazlum insanların da bir an önce barışa huzura kavuşmasına vesile olacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçlarından biri de budur." dedi. Kaya, terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketler sonucu hayatını kaybedenlerin aileleriyle Reyhanlı Belediyesinde bir araya geldi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kaya, "Yaralılarımıza, gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bugün burada 17 yaşında o hain terör örgütlerinin PKK'nın PYD/YPG'nin attığı roketlerle uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın annesiyle babasıyla bir araya geldik. Masum sivillerden bahseden tüm batı medyası buraya gelsin ve bu kızımızın ailesiyle görüşsün. Sivilleri hedef alan birileri varsa eğer bunlar terör örgütleridir. PKK, PYD, YPG'dir. Bunun en büyük kanıtı da burada şehit olmuş kardeşlerimizdir, evlatlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Fatma Avlar'ın geleceğe dair idealleri olduğunu belirten Kaya, Avlar'ın İzmir'de üniversite okumayı hayal ettiğini dile getirdi.

"Mehmetçik'imiz hiçbir zaman masumları hedef almadı"



Kaya, bugün Kilis'te de şehit aileleriyle bir araya geldiklerini anımsattı.

Sivilleri hedef alan terör örgütünü tüm dünyanın en açık şekilde görmesi gerektiğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Yabancı basın mensuplarının özellikle buradaki sivillerin hedef alındığı durumları çok iyi yansıtması lazım. Bizim askerimiz, ordumuz asla ve asla hiçbir sivili hedef almamıştır ve almayacaktır. Türk ordusu, kahraman Mehmetçik'imiz hiçbir zaman için kadınları, çocukları, masumları hedef almadı, almayacak. Bizim medeniyet değerlerimizde de böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bugün Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken siviller konusunda askerlerimizin, Mehmetçik'imizin gösterdiği hassasiyette aslında çok net bir şekilde ortadadır. Tek bir sivilin bile zarar görmemesi için Mehmetçik'imiz, kahraman ordumuz çok büyük gayret göstermektedir."

"Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin"



Her zaman şehit ailelerine hizmet etmeye sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, "Böyle gerçekten onurlu bir görevde olduğum için Allah'a hamdediyorum. Şehitlerimizin aileleri o kadar vakur duruşlu, o kadar gerçekten güzel insanlar ki onlara hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaya, şehitlerin ailelerini onların emaneti olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Nasıl ki bu vatan toprakları bizlere şehitlerimizin emanetiyse, aileleri de bizlere şehitlerimizin emaneti. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. İnşallah hem sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizleyeceğiz hem de yüzyıllardır mazlumlara umut olmuş bir ülke olarak tüm dünya mazlumların umudu olmuş bir ülke olarak oradaki mazlum insanların da bir an önce barışa, huzura kavuşmasına vesile olacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçlarından biri de budur. Hem sınır güvenliğimizi sağlamak hem de orada yerlerinden yurtlarından edilmiş mazlumların tekrar vatanlarına dönmelerini sağlayabilmek."

"Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın"



Kaya, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda 100 bin Suriyelinin vatanlarına döndüğünü ve orada hayatlarını sürdüklerini bildirdi.

Afrin'in bir an önce terör örgütlerinden temizlenmesi temenni ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Suriyeli mülteci kardeşlerimiz ki biz burada onlara kapılarımızı, gönüllerimizi açtık. Ülke olarak ensar anlayışı ve ruhuyla onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ama Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Onları da bir an önce vatanlarına dönmeyi nasip etsin diyoruz. Tekrar tüm şehitlerimize ki ilk şehidimiz Musa Özalkan kardeşimiz biliyorsunuz vasiyetinde kendisine verilecek tazminatla okul yaptırılmasını vasiyet olarak bırakan kardeşimiz. Böyle güzel vatan evlatlarının olduğu bir ülkede yaşamak bizim için gerçekten büyük bir onur. Onlara hizmet etmek, hizmetkar olmak büyük bir onur. Rabbim hepsinden razı olsun. Ordumuzu muzaffer eylesin Allah. Ayaklarına taş değdirmesin."