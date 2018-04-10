Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber, bir sabah klasiği haline gelen ‘Medya Kritik’ dışında bütün programlardan vazgeçip, sürekli canlı ve 7/24 sadece haber yayınına başladı. Bu hamlesiyle haber yarışında büyük bir atağa kalkan TGRT Haber 2018 yılına da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Ve şubat ayında Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalları sıralamasında 2. sıraya yükseldi. TGRT Haber, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda da başarılı yayınlarıyla öne çıktı. İhlas Haber Ajansının desteğiyle operasyon bölgesinden yapılan yayınlar takdirle karşılandı. Bir yandan da haber merkezi ve ekran kadrosunu güçlendiren TGRT Haber, reytinglerini hızla artırdı. Türkiye’nin en çok seyredilen haber kanalları sıralamasında, Şubat’tan sonra Mart ayında da ikinciliği yine TGRT Haber kazandı. İşte aylık reyting tablosu...

HABER KANALLARI REYTİNG TABLOSU