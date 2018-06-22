Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) raporuna göre, 18 Nisan-18 Haziran tarihlerinde kuruma vatandaşlardan iletilen toplam 9 bin 517 şikayetin sadece 209'unu (yüzde 2,1) seçim yayınları oluşturdu.

AA muhabirinin 18 Nisan-18 Haziran tarihlerinde RTÜK'ün İletişim Merkezine gelen bildirimlere ilişkin rapordan derlediği bilgilere göre, seçimler ile ilgili yayınlara yönelik şikayetler, toplam şikayetler içinde sadece yüzde 2,1'lik paya sahip oldu.

Bu kapsamda, RTÜK'e 18 Nisan-18 Haziran tarihlerinde toplam 9 bin 517 şikayet ulaşırken, bunların 209'unu seçimlere yönelik yapılan yayınlar oluşturdu.

Seçim yayınları şikayetlerinin önemli bir bölümü, "siyasi parti/demokratik gruplarla ilgili tek yönlü taraf tutar nitelikte yayın" ve "seçim yasaklarına aykırı yayınlar" başlıklı inceleme kriterlerinde tasniflendi.

Seçim yayınlarına ilişkin şikayetlerde, "(Siyasette üslup) başlığı altında 80'li yılları anlatarak yanlı yayın yapılıyor. Demirtaş'ı överek ön plana çıkarıyorlar", "Meral Akşener'in siyasi partisine ait faaliyetler gösterilmiyor", "(Oyunuzu CHP'ye verin) diyorlar. Bundan şikayetçiyim", "AK Parti'nin reklamını yapıyorlar. Övüyorlar" şeklinde ifadeler yer aldı.

Siyasi reklam yayınları

Öte yandan RTÜK'e siyasi reklam yayınlarına ilişkin de söz konusu tarihler aralığında 152 şikayet ulaştı. Bu şikayetler de toplam şikayetlerin yüzde 1,5'ini oluşturdu.

Bu şikayetlerin önemli kısmı "HDP'ye ait reklamların yayınlanması" gerekçesiyle yapıldı. Vatandaşlar, RTÜK'e genel olarak, "Tüm kanallarda dönen HDP reklamlarını istemiyoruz", "Bir oy Demirtaş'a, bir oy HDP'ye reklamından şikayetçiyiz." şeklinde şikayetler iletti.