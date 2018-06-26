Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan "Newshour" programına katılarak, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiğini aktardı.

Röportajın son bölümüne gelindiğinde programın İngiliz sunucusunun, terör örgütü PKK'nın tezlerini gündeme getirmesi üzerine verdiği karşılığın İngiliz basın kuruluşunca sansürlendiğini ifade eden Kalın, sansürlenen bölümde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesini anlattığını belirtti.

Kalın, sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının "gazeteci" olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

"PKK'nın ağzıyla konuşan İngiliz sunucuya Sen hiç Diyarbakır'a gittin mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kalın, olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Kalın, bunun üzerine de "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini kaydetti.

"Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka lider bulamazsınız"

Kalın, programda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini de değerlendirdiğini bildirdi. Programda, 24 Haziran öncesindeki seçim anketlerine, seçim döneminde yapılan mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacaklarını tahmin ettiklerini dilen getiren Kalın, şu değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti:

"Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, Meclis'te rahat bir çoğunluk elde etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız."

"Erdoğan'ı suçlayacaklarına daha çok çalışsınlar"

Kalın, yayındaki "seçimlerin adil koşullarda yapılmadığı" iddiasını reddederek, "Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandığını belirtti.

Türkiye'de, muhalefet partilerinin kendi başarısızlıklarının suçunu AK Parti'ye yıkma gayreti içerisinde olduğu görüşünü paylaştığına anlatan Kalın, "Erdoğan'ı suçlayacaklarına veya sistemi eleştireceklerine daha çok çalışıp, halkın ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit etmeleri gerekiyor. Muhalefetin bahaneler ortaya atarak kendi başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor." dediğini aktardı.

Kalın, sunucunun "tek adam yönetimi" iddiasını ortaya atması üzerine ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçler ayrılığını güçlendireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Amerikan başkanı kadar geniş olmamasına rağmen, bu iddiaların ortaya atılabilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandığını kaydetti.