Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 aktüel bu hafta için indirim listesini yayınlandı. 2 Ağustos a101 markette aktüel liste kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu.. Aldın aldın kampanyaları müşterilerine yeni ve uygun fiyatlı ürünleri alma fırsatı sunan A101 indirim listesi her hafta vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. A101 aktüel indirim listesinde bu hafta kurbanlıkları satışa çıkıyor. Ayrıca kampanyalı flaş ürün olarak Huawei Honor 9 lite dikkat çekiyor. A101 aktüel 2 ağustos indirim listesindeki ayrıntılar haberimizin detayında...Bu haftanın a101 aktüel flaş indirimli ürünlerinde bazı ürünler uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor.

A101 markette dikkat çeken ürünlerden, kurban bayramına yaklaştığımız bugünlerde kurbanlıklar satışa çıkarken, 1.199 TL fiyatı ile Huawei Honor 9 lite akıllı telefon ve uygun fiyatıyla ve pek çok küçük ev aleti dikkat çekiyor. Mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri indirimli fiyatlarıyla a101 marketlerdeki yerini alacak. İşte, sizler için incelediğimiz a101 aktüel 2 ağustos indirim listesi ve kataloğundaki detaylar…

A101 AKTÜEL HUAWEİ HONOR 9 LİTE AKIILI TELEFON

2 Ağustos A101 aktüel kataloğu ile satışa sunulacak olan Huawei honor 9 lite akıllı telefon 2 yıl garantili ve fiyatı ise sadece 1.199 TL. Özellikle fotoğraf çekimi için beklentiyi tam anlamı ile karşılıyor. Bu her yönden cazip ürünün özellikleri şöyle sıralanıyor:

• Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)

• Android 8,0 Oreo

• Yüz tanıma sistmi

• 3000 mAh batarya

• 0,2 saniyede parmak izi okuma

• 4.5G

• 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)

• Özel ayna tasarımı

• FullWiew 18:9 geniş ekran

• 32GB dahili hafıza

• 3GB RAM

• 13mp + 2MP çift arka kamera

• 13mp + 2MP çift ön kamera

• Full HD video kaydı

A101 aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor. Vatandaşlar her hafta haftanı fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu yoğun olarak takip ediyorlar. Bunun için de vatandaşlar çoğu zaman marketin açılış saatinde gidip indirimli ürünler bitmeden almak istiyorlar. 2 Ağustos’ta satışa çıkan diğer aktüel indirimli ürünler neler? İşte a101 2 ağustos aktüel indirim kataloğu…

A101 AKTÜEL 2 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile tüketiciler için yine bir indirim şenliği sunuyor. Her hafta yayınladığı katalogda mutlaka Teknoloji ürünlerine yer veren a101 market indirimleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her bütçeye uygun seçenekleri tüketicisine sunan a101 market vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İşte sizler için detaylı olarak incelediğimiz a101 aktüel 2 ağustos indirim listesinde yer alan diğer ürünler ve özellikleri..

Aldın aldın kampanyası ile ünlü A101 market aktüel 2 Ağustos kampanyası içinden dikkat çeken ürün Bu hafta Huawei honor 9 lite akıllı telefon. Bu hafta da dopdolu bir katalog hazırlayan ve piyasanın çok altında satışa sunduğu indirimli ürünler ile dikkat çekmeyi A101 marketin kampanyası hakkındaki detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

A101 2 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1.199 TL fiyatı ile Huawei honor 9 lite cep telefonu. Cep telefonunun iki yıl garantisi bulunuyor. 2 yıl garantili Sunnny marka saç kurutma makinesi 49,95 TL’den, Aprilla marka saç düzleştirici fırça 55 TL’den, Sinbo marka waffle makinesi 49,95 TL’den, Kiwi marka çay makinesi 74,95 TL’den satışa sunuluyor. Ünlü spor markaları içinde yer alan Skechers’ın bayan spor ayakkabıları da A101 farkı ile satışa sunuluyor. Ancak bu ürün her mağazada satılmayacak. Satılacağı mağazaların listesine A101’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. A101 market aktüel listesinde çocuklar için de eğlenceli ürünler bulunuyor. 49,95 TL’den satılan kaydırak 2 yaş ve üzeri çocukların kullanımı için oldukça uygun. 189,95 TL’den satılacak olan oyun evi için 6 taksit seçeneği mevcut.

A101 Aldın aldın kampanyasında birbirinden güzel mutfak ürünleri de sizleri bekliyor. Lisanslı pipet bardak 4,95 TL’den, plastik kase 1,95 TL’den, Alaska saklama kabı 4,95 TL’den, detoks matara 9,95 TL’den, çok amaçlı organizer sepet 2,95 TL den satışta olacak.

A101 AKTÜEL 2 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Karaman koç 14 -16kg (kemikli)1.045 TL peşin fiyatına 4 taksit

Dana (1/7) hisseli 18 - 20kg (kemiksiz) 995 TL peşin fiyatına 4 taksit

Huawei Honor 9 lite cep telefonu 1.199 TL

Sunnny saç kurutma makinesi 49,95 TL

Aprilla saç düzleştirici fırça 55 TL

Sinbo waffle makinesi 49,95 TL

Kiwi çay makinesi 74,95 TL

Lisanslı pipet bardak 4,95 TL

Plastik kase 1,95 TL

Alaska saklama kabı 4,95 TL

Detoks matara 9,95 TL

Çok amaçlı organizer sepet 2,95 TL

ve pek çok gıda, temizlik ürünü A101 raflarında olacak.