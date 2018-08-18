Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arboretum ne demek? Arboretum nedir? Hadi oyununun müdavimleri bugünkü ipucu sorusu olan arboretumu merakla araştırmaya başladı. Oyuna saatler kala işte merakla beklenen arboretum ipucu sorusunun cevabı...

Arboretum ya da ağaç parkı, esasen ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesi için oluşturulmuş botanik bahçesleridir. Böyle bahçeler bilimsel araştırma ve gözlemler için kullanılmakla birlikte, çeşitli canlı ağaç türlerinin koleksiyonunu da barındıran birer müzedir. Bunun dışında, bir botanik bahçesinde bulunan ve ağaç, ağaççık ve çalıların dikimine ayrılmış olan bölüm de "arboretum" olarak anılabilir. Arboretum, kendi başına ayrı bir koleksiyon oluşturabileceği gibi, botanik bahçeleri içinde ayrı bir bölüm olarak da düzenlenebilir.

Arboretumların Amaçları Nelerdir?

Mikroklimanın elverdiği ölçüde doğal ve egzotik türlerin yetiştirilmesini, tanıtımını sağlamak.

Farklı ağaç ve odunsu bitkilerin gelişimini takip etmek ve bilimsel olarak geniş çapta adaptasyon uygulamaları gerçekleştirmek,

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bitkileri korumak,

Toplumda, özellikle ilköğretim/lise öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve doğa bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Türkiye'de bulunan arboretumlar şunlardır:

Atatürk Arboretumu İstanbul'da bulunmaktadır.

Karaca Arboretumu ise Yalova'da bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel arboretumudur ve bugün için yaklaşık 7.000 farklı bitki türü, alt türü, varyetesi ve kültür formunu barındırır.