Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK Market Aktüel Katoloğu | Bayram Kampanyası 18- 21 Ağustos kampanyalı ürünler listesi, ŞOK aktüelde bu hafta neler var? Kampanyalı ürünler neler? Her hafta farklı ürünlerle vatandaşı çeken Şok'un bu hafta bayrama özel fırsatlarla dolu bir katalogu merakla araştırılmaya başlandı. İşte cazip fiyatlarla kampanyalı ürünler listesi...

Hafta sonu fırsatları ile tüketicileri memnun eden Şok market 15 Ağustos 2018 ve 22 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğunu da paylaştı.

18 Ağustos aktüel ürünler listesinde 49,90 TL fiyatı ile sinbo marka araç buzdolabı, 19,90 TL fiyatı ile çek bırak el rondosu, 29,90 TL fiyatı ile Sinbo marka 4 bıçaklı rende seti, 19,90 TL fiyatı ile köfte tepsisi, 125 TL fiyatı ile et ve kıyma makinesi bulunuyor.