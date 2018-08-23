Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK market 23-28 AĞUSTOS Aktüel kataloğu, Şok market bu hafta indirimli ürünler neler, ŞOK'ta indirimli ürünler listesi, Şok'ta bu hafta neler var, ŞOK marketin her hafta indirimli ürünleri yayınladığı Aktüel kataloğunda bu hafta da oldukça cazip fiyatlı, kullanışlı ürünler var... Vatandaşlarsa her hafta merakla bekledikleri indirimli ürün listesini araştırmaya başladı. İşte ŞOK marketin 23-28 Ağustos Aktüel kataloğundaki indirimli ürünleri...